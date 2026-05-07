“Tu vieni a Montesanto con due pistole in mano”, uno sguardo di troppo dietro l’arresto del figlio di Rita De Crescenzo

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Uno sguardo di troppo. Una provocazione sottile che negli ambienti della mala rampante, quella dei giovanissimi del centro di Napoli, significa scintilla. Una scintilla che poteva provocare un omicidio, l’ennesimo. Questa mattina gli uomini della squadra mobile (guidati dal dirigente Mario Grassia) hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare per Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, Maio Forte, Simone Rizzo, Francesco Rizzo, Sonny Giuliani e i minorenni I.C. e M. C., minorenni come Bianco all’epoca dei fatti. Le attività d’indagine hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine alle condotte degli indagati che, a bordo di più motocicli, avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro un giovane che li stava inseguendo, armato, con il proprio motociclo, ponendo in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a provocarne la morte, senza riuscirvi per cause indipendenti dalla loro volontà. L’episodio contestato è avvenuto a giugno scorso , quando ci fu uno scontro a fuoco tra il gruppo di cui faceva parte Bianco e Mario Forte, giovane del Cavone. Contro quest’ultimo il figlio di Rita De Crescenzo sparò senza ferirlo e perciò nei suoi confronti è scattata la misura cautelare. Solo per detenzione di pistola è stato arrestato anche Forte che risponde però anche di lesioni aggravate in quanto avrebbe, nel febbraio dello scorso anno, avrebbe accoltellato lo stesso Bianco in vico Montesanto.

La spedizione punitiva di Simone Rizzo

Dicevamo di uno sguardo di troppo. Quello che un amico di Mario Forte avrebbe rivolto a Simone Rizzo, giovane rampollo della mala del Pallonetto. Quest’ultimo decide così di passare all’azione recandosi con la propria auto in piazzetta Montesanto ‘scortato’ dai suoi amici armati di pistola. È quella la miccia che accende il fuoco. L’incontro non è affatto amichevole e poco dopo avvengono gli spari con Forte colpito ad un gluteo. Qualche giorno dopo lo stesso Forte commenta con un ras in erba della mala del Pallonetto quanto accaduto. Quest’ultimo si mostra molto critico nei confronti della spedizione di Rizzo: “Mario te lo dissi, se quello lo aveva guardato e teneva qualche problema non si fa come ha fatto lui, se aveva qualche problema doveva andare la e sparare direttamente. Però è anche vero tu vieni a Montesanto con un’auto due motorini e le pistole e chiedi perché ti sta guardando?”. Non mancano stoccate anche al figlio della De Crescenzo: “C’era pure Zazzà, ma ti rendi conto? Il figlio di una pentita?”. E la replica dell’altro: “Si però lui non tiene niente da vedere con la mamma, quella lo vuole fare arrestare, dice che è voluta andare in mezzo Piazza Plebiscito con Borrelli”.

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