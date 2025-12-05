“Un trovatello sotto l’albero”: un cane come regalo di Natale a Napoli

PUBBLICITÀ

Il Comune di Napoli ha promosso quattro incontri, che si terranno da domani 6 dicembre al 3 gennaio 2026, con la cittadinanza per favorire percorsi di adozione consapevole dei cani ospiti presso il centro comunale di accoglienza di via Janfolla, La Collina di Argo.

4 incontri per “Un trovatello sotto l’albero”

Si tratta di un’iniziativa chiamata “Un trovatello sotto l’albero” organizzata dal Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio e dal Servizio Veterinario dell’Asl Napoli 1 Centro. Quest’ultime insieme gestiscono la struttura ed accolgono con cura i cani del centro senza una casa.

Gli incontri avranno luogo dalle ore 10:30 alle ore 12:30 in diversi giorni. Il primo in piazza San Pasquale il 6 dicembre 2025. A seguire il secondo in piazza Vittoria, all’ingresso della Villa Comunale, il 13 dicembre 2025. Ancora in via E. Alvino, angolo Via Scarlatti, il 20 dicembre 2025 e in piazza dei Martiri il 3 gennaio 2026.

Durante gli incontri si avrà l’opportunità di conoscere i piccoli amici a quattro zampe de La Collina di Argo, accompagnati da medici veterinari e dal personale tecnico della struttura che forniranno ogni tipo di informazione sul percorso e sulle pratiche per l’adozione. Nel corso degli appuntamenti si terranno anche focus di approfondimento sulle responsabilità e i doveri del buon proprietario. Si parlerà anche della relazione tra il cane e la sua nuova famiglia, della gestione sanitaria e comportamentale dei cani adottati, al fine di consentirne l’integrazione nel contesto familiare e sociale ed evitare futuri casi di abbandono.