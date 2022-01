Si torna a sparare a Napoli, uomo gambizzato dopo un tentativo di rapina

Ieri verso le 23 i Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti – allertati dal personale sanitario – presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini. Poco prima un 39enne già noto alle forze dell’ordine si era recato autonomamente presso il pronto soccorso perché ferito alla gamba destra da un colpo d’arma da fuoco. L’uomo ha riferito di essere stato vittima di un tentativo di rapina nei pressi della sua abitazione nel Quartiere Montecalvario. Il 39enne è stato dimesso e giudicato guaribile in 25 giorni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’evento.