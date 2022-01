Vergogna a Melito, parcheggia l’auto sul marciapiede ed offende la Comandante della Municipale

Parcheggia sul marciapiede ostruendo i pedoni e le auto, ma invece di accettare il verbale della Municipale e scusarsi ha inveito contro la Comandante della Municipale, Antonia Napolano. Protagonista del gesto incivile una signora di Melito. La donna aveva parcheggiato la vettura sul marciapiede nei pressi di un supermercato alla rotonda Mele, al confine con Mugnano.

Quando la Municipale le ha fatto trovare il verbale sul parabrezza dell’auto, la donna ha iniziato prima ad inveire contro l’agente dicendo che non aveva i soldi per pagare la multa poi l’ha apostrofata con una parolaccia ed è andata via. Oltre al verbale le arriverà anche la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

Intanto la questione della viabilità alla rotonda Mele continua a far discutere. Un mese fa c’era stato un incontro tra le amministrazioni di Melito e Mugnano per risolvere la vicenda. “Abbiamo chiesto al Comune di Mugnano di sistemare il marciapiede per evitare che le auto parcheggiassero ostruendo la circolazione, ma nulla è stato fatto”, denuncia il primo cittadino di Melito Luciano Mottola, il quale si è attivato per risolvere la questione viabilità in zona.