Nell’ambito delle attività di controllo del territorio coordinate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, è stata eseguito un mirato intervento a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, presso il casello autostradale di Grottaminarda, conclusosi con l’arresto di un venticinquenne, originario della provincia di Avellino.
Viaggiava sull’autostrada A16 con droga e contanti, pusher fermato al casello
Le Fiamme Gialle della Compagnia di Ariano Irpino, congiuntamente all’unità cinofila antidroga del Gruppo Pronto Impiego Napoli, dopo aver proceduto al controllo di un’autovettura, a bordo della quale si trovavano due giovani, rinvenivano e sottoponevano a sequestro nei confronti del passeggero diversi stupefacenti, tra cui 14 g di Cocaina, 102 g di Hashish, 7 g di Marijuana, 2.650 euro, presumibile frutto dell’attività delittuosa, nonché un telefono cellulare.
Il 25enne, tratto conseguentemente in arresto, veniva posto – su disposizione dell’Autorità Giudiziaria – agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il conducente dell’autovettura, invece, trovato in possesso di 2g di marijuana e hashish, veniva segnalato alla locale Prefettura, ai sensi dell’art 75 del D.P.R 309/90.
Resta alta l’attenzione del Corpo per la tutela della cittadinanza con una costante azione di contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti e più in generale alle forme di fenomeni illeciti più insidiose e pericolose.