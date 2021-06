Una ventina di ragazzi, la scorsa mezzanotte, sono stati protagonisti in via Lido Miliscola a Bacoli, nel Napoletano, di una violenta rissa a colpi di caschi e tirapugni. Sul posto sono arrivati i carabinieri, allertati da alcuni residenti. I giovani si sono dileguati. Solo uno di loro, un 22enne, che ha riportato contusioni multiple, è stato portato in ospedale a Pozzuoli.

Non solo la rissa a Bacoli, movida violenta anche a Napoli: il video della zuffa tra ragazzi

Un’altra rissa, l’ennesima purtroppo in questo periodo, tra le strade di Napoli e provincia. Protagonisti un gruppo di ragazzini che sei sono picchiati violentemente in piazza Bernini.

“Ci hanno segnalato l’ennesima rissa fra ragazzini in via Bernini fra venerdì e sabato, oltre l’orario del coprifuoco. A decine, tutti rigorosamente senza mascherina, si pestano con una violenza inaudita, fra calci e pugni anche ai ragazzi per terra. Il tutto per strada, come se fosse normale. Ormai il fenomeno sta assumendo una deriva preoccupante, assistiamo ad una escalation di violenza pericolosa, con oltre una rissa a settimana nei luoghi della movida. Il susseguirsi di aperture di locali e la contrapposta chiusura di presidi di cultura, sta determinando una radicale trasformazione dell’utenza che affolla il Vomero nell’weekend. Il mancato sostegno a poli culturali, che vanno via via morendo, denota una non risposta dello Stato al territorio. Purtroppo la Municipalità non promuove né tavoli con le forze dell’ordine né la cultura”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Rino Nasti, consigliere della V Municipalità di Europa dopo la segnalazione dei cittadini.

