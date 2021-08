Villa Betania distrutta dopo l'omicidio di camorra, arriva la denuncia del direttore

Il direttore di Villa Betania ha scritto al Prefetto e al Questore dopo la recente distruzione del pronto soccorso. In seguito all’omicidio di Salvatore De Martino, i parenti della vittima hanno fatto irruzione nel pronto soccorso provocando gravi danni: “I ripetuti episodi di violenza nel nostro Pronto soccorso, come in diversi presidi dell’area metropolitana di Napoli, mi spingono a chiedere al Prefetto e al Questore di ripristinare il drappello di Polizia o, in mancanza di risorse umane, ricorrere all’esercito in alcuni ospedali della città. Non si tratta di episodi gestibili con il servizio di sorveglianza privato, siamo di fronte ad un vero e proprio problema di ordine pubblico”.

Questa la richiesta, indirizzata al Prefetto e al Questore, arriva dal Direttore Generale dell’Ospedale Evangelico Betania di Napoli Luciano Cirica, in seguito all’ennesimo episodio di violenza perpetrato ai danni della struttura di Ponticelli e del personale del Pronto Soccorso.

DOPO L’OMICIDIO SCOPPIA IL CAOS A VILLA BETANIA

Il caos scoppiava nel pomeriggio a causa di una trentina di familiari della vittima, in seguito al decesso accertato dal personale del Pronto Soccorso. Lì il loro congiunto era arrivato in condizioni gravissime causato da un colpo di arma da fuoco alla testa. I familiari hanno iniziato a rompere e a sfasciare quello che gli capitava a tiro. Sporcando di sangue tutto e devastando il Pronto soccorso. Infine creavano paura tra gli altri pazienti, nonostante il tempestivo intervento della Polizia.