Visite gratuite a Capodimonte aperte a tutti: gli orari

Proseguono a Napoli eventi ed iniziative finalizzati a promuovere, tra i cittadini, l’importanza della prevenzione. Sabato 15 e domenica 16 al via a una due giorni di visite gratuite per i napoletani.

La prima giornata, quella di sabato, unirà salute e sport in una giornata promossa dalla Terza Municipalità (Stella – S. Carlo all’Arena) del Comune di Napoli. L’evento rientra nell’ambito delle Giornate Europee dello Sport’.

Visite gratuite e sport per tutta la famiglia

Si svolgerà in uno dei parchi più apprezzati della zona, vale a dire Villa Capriccio. Il polmone verde nel cuore della città (che si trova in Piazzetta Lieti a Capodimonte) ospiterà infatti, a partire dalle 8.30 del mattino fino alle 12.30 tante dimostrazioni, lezioni di sport e intrattenimento per i più piccoli, ma soprattutto visite gratuite per tutti i cittadini e le cittadine che si presenteranno ai box installati nel parco.

“Un grande lavoro svolto dalla commissione 4 che presiedo, in sinergia con il presidente della Terza Municipalità, Fabio Greco, la giunta e il Consiglio tutto per creare l’evento e inaugurare i campi“, dichiara la consigliera municipale Giuliana De Lorenzo.

Microchip gratis per gli amici a quattro zampe

Numerose le associazioni che aderiscono all’iniziativa, che è dedicata, inoltre, anche agli amici a quattro zampe. Sarà infatti possibile procedere con la microchippatura dei cani da parte del personale dell’Asl.

La seconda giornata di visite gratuite è in programma per domenica 16 ottobre, e si svolgerà in Piazza Gian Battista Vico.

Oltre a questi due eventi, è importante, inoltre, sapere che è possibile farsi visitare gratuitamente anche all’Ospedale Monaldi. Radiografie, Tac e analisi dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle 11,00. Per ottenere la visita basterà solamente presentarsi e mostrare l’impegnativa del proprio medico di base. Contattando il CUP, oltre a Tac, radiografie ed ecografie, sarà inoltre possibile prenotare esami di medicina nucleare, mammografie in 3D con e senza mezzo di contrasto ed ecografie mammarie.