Elezioni, il nuovo Consiglio regionale della Campania: i 50 nomi ed i voti

Sono 50 i seggi di Consigliere Regionale assegnati al termine dello scrutinio per le Regionali in Campania. Distribuiti, tra i partiti e le liste di maggioranza e di opposizione, sulla base dei calcoli percentuali stabiliti dalla Legge Elettorale della Campania, i seggi tengono conto, soprattutto, della rappresentanza territoriale.
Il centrosinistra prende il 60,63% dei voti (1.285.958 di voti), il centrodestra si ferma al 35,72% (757.628 voti). Il Pd è il primo partito della Campania con il 18,41%. Mentre Fratelli d’Italia si attesta al secondo posto con l’11,93%, seguito da Forza Italia, terzo, con il 10,71%, e dal Movimento 5 Stelle, quarto, con il 9,10%. Ecco dunque quali sono tutti i risultati dell’attribuzione dei seggi al consiglio regionale della Campania. Si tratta di dati ancora ufficiosi, basati sulle comunicazioni fatte dai presidenti di seggio al Ministero dell’Interno. I dati definitivi dovranno poi essere validati dalla Corte d’Appello per la proclamazione ufficiale: per questo motivo, non si escludono possibili variazioni dell’ultim’ora.
Questi gli eletti (provvisori) con la distribuzione possibile dei seggi tra le 5 circoscrizioni di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Benevento, ecco il nuovo consiglio regionale della Campania (tra parentesi il numero dei voti):
Circoscrizione di NAPOLI (26 consiglieri)
Centrosinistra, Roberto Fico Presidente (19 consiglieri)
PD (6 consiglieri)
ZINNO GIORGIO (39.446)
MADONNA SALVATORE (38.855)
MANFREDI MASSIMILIANO (30.591)
RAIA LOREDANA 29.321
FIOLA CARMELA DETTA BRUNA (28.408)
AMIRANTE FRANCESCA (21.928)
Movimento 5 Stelle 2050 (4 consiglieri)
FELLA TRAPANESE LUCA DETTO TRAPANESE (12.769)
FLOCCO SALVATORE (6.263)
SAIELLO GENNARO (6.086)
VIGNATI ELENA (4.767)
A testa alta (2 consiglieri)
PORCELLI GIOVANNI (20.833)
FORTINI LUCIA (17.748)
Avanti Campania (1 consigliere)
MENSORIO GIOVANNI (22.053)
Roberto Fico Presidente (2 consiglieri)
SIMEONE GAETANO DETTO NINO (7.854)
D’ERRICO DAVIDE (4.505)
Alleanza Verdi e Sinistra (2 consiglieri)
CEPARANO CARLO (9.691)
ANDREOZZI ROSARIO (7.404)
Casa riformista per la Campania (1 consigliere)
BUONAJUTO CIRO DETTO CIRO (19.230)
Mastella Noi di Centro Noi Sud (1 consigliere)
BARRA GIUSEPPE (6.221)
Centrodestra, Edmondo Cirielli (7 consiglieri)
Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (3 consiglieri)
FELE PALMIRA DETTA IRA (14.780)
SANGIULIANO GENNARO DETTO GENNY (9.897)
PISACANE RAFFAELE MARIA (9.727)
PPE Forza Italia Berlusconi (2 consiglieri)
PELLICCIA MASSIMO DETTO MASSIMO (16.508)
PANICO ASSUNTA DETTA SUSY (12.909)
Lega Cirielli Presidente (1 consigliere)
ROSTAN MICHELA DETTA MICA (11.032)
Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti –
IOVINO FRANCESCO (8.190)
Circoscrizione di SALERNO (9 consiglieri)
Centrosinistra (5 consiglieri)
Pd (2 consiglieri)
MATERA CORRADO (19.621)
PICARONE FRANCESCO DETTO FRANCO (13.174)
A testa alta (1 consigliere)
CASCONE LUCA (20.877)
Avanti Campania (1 consigliere)
VOLPE ANDREA (17.305)
Roberto Fico Presidente (1 consigliere)
CUOFANO GIOVANNI MARIA (4.979)
Centrodestra (4 consiglieri)
Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (1 consigliere)
FABBRICATORE GIUSEPPE DETTO PEPPE (13.836)
PPE Forza Italia Berlusconi (1 consigliere)
CELANO ROBERTO (8.650)
Lega Cirielli Presidente (1 consigliere)
MINELLA MIMI’ DETTO MIMMO (5.941)
Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti (1 consigliere)
ODIERNA SEBASTIANO (3.183)
Circoscrizione di CASERTA (8 consiglieri)
Centrosinistra (5 consiglieri)
Pd (1 consigliere)
VILLANO MARCO (12.509)
Movimento 5 Stelle 2050 (1 consigliere)
AVETA RAFFAELE (6.445)
A testa alta (1 consigliere)
OLIVIERO GENNARO (17.138)
Casa riformista per la Campania (1 consigliere)
SMARRAZZO PIETRO DETTO PIETRO (10.374)
Avanti Campania (1 consigliere)
IOVINO GIOVANNI (9.791)
Centrodestra (3 consiglieri)
PPE Forza Italia Berlusconi (1 consigliere)
ZANNINI GIOVANNI (31.932)
Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (1 consigliere)
SANTANGELO VINCENZO (11.313)
Lega Cirielli Presidente (1 consigliere)
GRIMALDI MASSIMO (9.250)
Circoscrizione di AVELLINO (4 consiglieri)
Centrosinistra (2 consiglieri)
Pd (1 consigliere)
PETRACCA MAURIZIO (25.507)
Casa riformista per la Campania (1 consigliere)
ALAIA VINCENZO (19.396)
Centrodestra (2 consiglieri)
PPE Forza Italia Berlusconi (1 consigliere)
PETITTO LIVIO (9.083)
Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (1 consigliere)
ZECCHINO ETTORE (3.737)
Circoscrizione di BENEVENTO (2 consiglieri)
Centrosinistra (1 consigliere)
Mastella Noi di Centro Noi Sud (1 consigliere)
MASTELLA PELLEGRINO (13.841)
Centrodestra (1 consigliere)
PPE Forza Italia Berlusconi (1 consigliere)
ERRICO FERNANDO (10.704)
