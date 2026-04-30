A processo per rapina di un orologio da 80mila euro, assolto 23enne dí Napoli

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Francesco Pinto, classe 2003, napoletano residente a Mondragone, è stato assolto dalla rapina aggravata e lesioni commessa ai danni di 2 turisti francesi a Forte dei Marmi, quando venne sottratto a colpi d’arma da fuoco un Patek Philippe da 80mila euro. Il Tribunale per i minorenni di Firenze, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha assolto il giovane “per non aver commesso il fatto”.

Francesco Pinto è diventato famoso alle cronache giudiziarie per aver rapinato il pilota della Ferrari di formula uno dell’orologio Richard Mille da 2 milioni di euro.

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Il fatto

Sono stati sparati tre colpi di pistola a salve in aria e l’uomo è stato colpito con il calcio dell’arma: i due malviventi erano a bordo di una moto

I due rapinatori la notte scorsa hanno portato via al turista, 47 anni francese, un orologio da 80mila euro modello Patek Philippe. Secondo una ricostruzione, il turista camminava a piedi con la moglie, 39enne, quando sono stati bloccati da due uomini su una motocicletta i quali hanno esploso tre colpi di pistola, a salve, in aria e poi con il calcio della pistola, forse una scacciacani, hanno colpito l’uomo per strappargli il costoso orologio dal polso. L’episodio è avvenuto intorno alle 1 in via Piave, strada residenziale accanto al centro. Il turista è finito al pronto soccorso dell’ospedale “Versilia” per le cure del caso anche se le ferite per fortuna sono state lievi.