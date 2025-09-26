“Abbassi la voce al telefono”, picchia infermiera e dottoressa al Monaldi: denunciata

PUBBLICITÀ

Ieri i carabinieri della pattuglia mobile di zona Vomero sono intervenuti al Monaldi per un’aggressione. Un’infermiera avrebbe chiesto più volte ad una 26enne al telefono di abbassare il volume della voce. Era nell’area di degenza e disturbava gli altri pazienti. La donna avrebbe risposto insultando l’infermiera, poi colpendo con uno schiaffo una dottoressa intervenuta nella disputa. I carabinieri, intervenuti sul posto, l’hanno identificata e denunciata.