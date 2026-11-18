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Dopo quattro anni di processo arriva l’assoluzione per Luigi Gherardi, 42 anni, nato a Napoli, e Raffaele Di Fenza, 60 anni, nato a Villaricca. Per entrambi la formula pronunciata dal Tribunale è «perché il fatto non sussiste». La sentenza è stata pronunciata ieri davanti alla V Sezione del Tribunale di Napoli, presieduta dalla giudice Laura De Stefano. Nel corso del dibattimento, la pubblica accusa aveva chiesto una condanna a due anni di reclusione e 10mila euro di multa.

La vicenda giudiziaria aveva avuto origine da un’indagine dei Carabinieri avviata nel 2021 e riguardava una presunta attività di cessione di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina ed eroina.Le indagini erano state sviluppate attraverso informative dei Carabinieri, intercettazioni telefoniche e tabulati, elementi che avevano portato i due imputati davanti al giudice.

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Luigi Gherardi è assistito dall’avvocato Giuseppe Formicola, mentre Raffaele Di Fenza dall’avvocato Giovanni Lo Russo.

Dopo anni di udienze, verifiche e confronto tra accusa e difesa, è arrivata la decisione del Tribunale, che ha escluso la sussistenza dei fatti contestati. Per i due imputati si chiude così una lunga vicenda giudiziaria, iniziata nel 2021 e conclusa con una sentenza di assoluzione. Ora si attendono le motivazioni, che chiariranno nel dettaglio le ragioni della decisione dei giudici.