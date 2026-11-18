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I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno setacciato le strade di Sant’Anastasia e di Somma Vesuviana. Durante il servizio di controllo straordinario del territorio sono state identificate 62 persone e controllati 45 veicoli, di cui quattro sono stati sequestrati.

CIE manomessa senza microchip

Durante il servizio di controllo sono state denunciate sei persone. Tra queste un 35enne deve rispondere di guida senza aver mai conseguito la patente. Un 21enne è stato denunciato per evasione, mentre un 20enne è stato trovato in possesso di una chiave elettronica e di una centralina. Denunciate, infine, anche tre persone trovate con la CIE manomessa. Quest’ultime erano in possesso della carta di identità elettronica priva del microchip. Sanzioni anche al codice della strada per un importo complessivo di quasi 30mila euro.

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