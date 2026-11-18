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Dramma sul lavoro a Castellammare di Stabia, dove Guglielmo Esposito, operaio di 47 anni, è morto mentre si trovava all’interno di un rimessaggio per imbarcazioni in via Vecchia Fontanelle. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa tre metri mentre era impegnato in alcuni lavori su una barca.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è anche quella di un malore improvviso che potrebbe aver provocato la perdita di equilibrio e la conseguente caduta. Sul corpo del 47enne, infatti, non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di lesioni. L’intervento dei sanitari del 118 si è rivelato inutile: per l’operaio non c’era ormai più nulla da fare.

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Il collega rintracciato dalla Polizia

Tra gli aspetti su cui si stanno concentrando gli accertamenti c’è anche il comportamento di un collega della vittima, che dopo l’incidente si sarebbe allontanato dal rimessaggio. L’uomo è stato successivamente rintracciato dagli agenti e avrebbe spiegato di essersi allontanato perché sotto choc per quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia, che stanno effettuando le verifiche per ricostruire con precisione la vicenda e accertare eventuali responsabilità, oltre al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. La salma è stata affidata all’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Guglielmo Esposito era originario di Ponte Persica, zona periferica di Castellammare al confine con Pompei, dove viveva insieme alla famiglia. La notizia della sua morte ha provocato profondo dolore nella comunità locale.