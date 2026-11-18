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Nell’ambito di una serie di interventi programmati, a contrasto delle frodi nel settore delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, nei giorni scorsi, Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, unitamente a Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito di preventiva ed approfondita analisi dei rischi, hanno selezionato, per il controllo, più impianti di distribuzione di carburante al fine di verificare la qualità del prodotto distribuito all’utenza.

Il sequestro di 10mila litri di gasolio

In particolare, i Finanzieri del Gruppo di Salerno e i Funzionari dell’Antifrode del locale Ufficio, hanno effettuato una serie di prelievi campione, i cui preliminari esami presso il laboratorio chimico mobile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno permesso di accertare la non conformità alla commercializzazione del prodotto per una significativa variazione del punto di infiammabilità, flash point, vale a dire la temperatura minima alla quale il combustibile comincia a rilasciare una quantità di vapori sufficiente a prendere fuoco in presenza di una scintilla. Quest’ultima, infatti, è risultata così bassa da accrescere il rischio di incendio e di esplosioni, nonché danneggiare le parti meccaniche del motore. L’esito delle preliminari analisi è stato poi confermato dal laboratorio di Roma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la specifica che il gasolio contenesse altre miscele non autorizzate.

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Si è quindi proceduto al sequestro, ex art. 354 c.p.p. di oltre 10.000 litri di combustibile ed ex art. 321 c.p.p. delle cisterne e delle pistole erogatrici e alla contestuale denuncia, a piede libero, di n. 2 soggetti, rappresentanti legali degli impianti controllati, per i reati previsti e puniti dagli art. 515 del Codice Penale (frode nell’esercizio del commercio) e 40 del Decreto Legislativo n. 504/1995 (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici). I provvedimenti adottati, nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, sono suscettivi di impugnazione e le accuse formulate saranno sottoposte al vaglio del Giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.