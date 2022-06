“Affitto casa vacanza per ragazzi napoletani non sofisticati”, annuncio choc sui social

Da “non si fitta casa ai napoletani” a “casa adatta per ragazzi napoletani, per fonte non molto sofisticata e che vuole spendere poco”. Cambiando l’ordine dei fattori la sostanza non cambia. L’annuncio di stampo razzista è stato pubblicato su un gruppo Facebook ‘AFFITTO CASE AL MARE…” e pare riguardi una casa da fittare in Calabria. precisamente tra Scalea e Diamante.

“Ottimi prezzi adatti per ragazzi napoletani, per fonte non molto sofisticata e che vuole spendere poco. Libero luglio settembre e tutto l’anno. Per info scrivetemi al nu, o telefonatemi”. E’ la pagina Facebook “Made in Vrenzolandia” a diffondere l’annuncio con tanto di foto e a raccogliere i commenti del popolo napoletano indignato. Non si sa a quanto risale, certo è che l’annuncio ha scatenato una scia di polemiche:

“Non va detto nulla di male da napoletana non mi offenderei chi si offende è fetente ! Alla fine voleva dire per chi nn è troppo snob e pignolo precisino , se avessi soldi chiamerei ci vorrebbe una bella vacanza”. “Ma ci rendiamo conto, che a causa dei trogloditi, degli australopitechi maremmani, lo straordinario popolo napoletano, viene declassato, proprio dal punto di vista del ceto sociale, la mala Napoli, ci sta uccidendo in tutti i sensi”.

“Dà fastidio la frase, però posso dire che i napoletani per bene sono sempre eclissati dai napoletani che non hanno rispetto per nulla. Sono stato in vacanza in varie zone nei periodi clou e devo dire che “certi napoletani” si fanno sempre riconoscere”.