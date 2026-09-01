Arrestato nell’inseguimento da Cardito e Caivano, condannato il fuggitivo

PUBBLICITÀ

Inseguimento notturno con arresto tra Cardito e Caivano. Questo quanto accaduto la scorsa notte dove una folle corsa si è conclusa con un’automobile finita contro una recinzione e la fuga a piedi di tre uomini. Uno di loro, un 33enne di nazionalità albanese è stato raggiunto e arrestato dagli agenti del commissariato di Afragola. Gli altri due sono riusciti a far perdere le proprie tracce. L’episodio si è verificato durante i consueti servizi di controllo del territorio nell’area a nord di Napoli. I poliziotti, mentre transitavano in via Gandhi a Cardito, hanno notato tre persone a bordo di un’automobile e hanno intimato loro di fermarsi.

Il conducente, invece di rispettare l’alt, avrebbe accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne è nato così un inseguimento proseguito per diversi minuti, durante il quale l’uomo alla guida avrebbe effettuato alcune manovre pericolose, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. La fuga è terminata in via Minghetti, nel territorio di Caivano, dove l’automobile si è schiantata contro una rete metallica.

PUBBLICITÀ

Subito dopo l’impatto, i tre occupanti sono scesi dal veicolo e hanno tentato di fuggire a piedi. I poliziotti sono riusciti a raggiungerlo e, al termine di una colluttazione, lo hanno bloccato. Gli altri due uomini sono invece riusciti a dileguarsi. All’interno dell’automobile è stato rinvenuto un altro passamontagna. L’uomo, giudicato per direttissima, è stato condannato a due anni con sospensione della pena.