Tensione tra clan ad Afragola, una bomba e tre stese nella notte

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Stanotte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti a via Giovanni Verga ad Afragola per l’esplosione di una bomba carta. Da una prima sommaria ricostruzione pare che ignoti abbiano fatto esplodere l’ordigno davanti al cancello pedonale di un autonoleggio per poi fuggire. Inoltre si sono registrate tre stese, una di cui è avvenuta nel rione Salicelle. Indagini in corso su un nuovo clan emergente che vorrebbe scalzare il gruppo dei Panzaruttari, recentemente sgominate dall’inchieste della Procura di Napoli.