Agguato a Orta di Atella, giovane sparato e picchiato con la mazza da baseball

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Serata di paura a Orta di Atella, dove ieri intorno alle 20 si è verificato un violento agguato in pieno centro. Secondo una prima ricostruzione, quattro uomini sarebbero arrivati in via Diaz a bordo di un’auto e avrebbero aggredito un giovane utilizzando mazze da baseball. Durante il raid sarebbero stati esplosi anche alcuni colpi d’arma da fuoco.

Nel tentativo di salvarsi, la vittima avrebbe cercato rifugio correndo verso via Chiesa e entrando in un locale della zona. Gli aggressori, però, lo avrebbero raggiunto pochi istanti dopo, continuando il pestaggio. L’intera scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. Proprio nei pressi del locale sarebbe stato udito un altro sparo. Secondo le prime informazioni, il giovane potrebbe essere stato raggiunto da un proiettile. Trasportato all’ospedale di Frattamaggiore, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

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Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marcianise, coordinati dal capitano Daniele Petruccelli, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili. Presente anche il sindaco Antonino Santillo, che già in passato aveva denunciato l’aumento di episodi di violenza e criminalità sul territorio, chiedendo maggiore attenzione da parte delle istituzioni.