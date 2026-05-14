Blitz dei carabinieri, sequestrato cantiere nella villa di Sting a Massa Lubrense

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Appartiene a Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting, ex leader del gruppo britannico dei Police, la villa di Massa Lubrense dove i carabinieri del Nil di Napoli hanno sequestrato un cantiere dopo avere riscontrato una serie di violazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I militari hanno denunciato l’amministratore unico dell’impresa che stava eseguendo i lavori nella prestigiosa villa e comminato sanzioni e ammende per circa 26mila euro.

Entro 5 giorni l’imprenditore dovrà eseguire le prescrizioni gli sono state imposte riguardanti l’assenza di idonee impalcature, la mancanza di parapetti, l’omessa viabilità interna e la mancata recinzione del cantiere. Il Nil ha messo i sigilli al cantiere esterno della villa, di circa mille metri terrazzi compresi.

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