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Hanno 18 e 29 anni le due persone finite in carcere per il tentato omicidio avvenuto a Pontecagnano (Salerno) il 23 ottobre scorso. Stamattina, la Polizia di Stato – attraverso il personale della Squadra Mobile di Salerno – e i militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Battipaglia hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Salerno nei confronti di due persone, gravemente indiziate del reato di tentato omicidio in concorso.

Agguato fallito a Pontecagnano, arrestati due giovani: il “pistolero” aveva 18 anni

I fatti risalgono alla serata del 23 ottobre scorso, quando un giovane si era presentato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Salerno asserendo inizialmente di essere rimasto vittima di un incidente stradale. I sanitari avevano tuttavia riscontrato lesioni d’arma da fuoco alla mano sinistra e al piede destro, con una prognosi di 21 giorni.

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Le indagini svolte sul posto dalla Squadra Mobile avevano permesso di acquisire primi elementi utili ad orientare le indagini. Le successive investigazioni, condotte in stretta collaborazione tra la Squadra Mobile e Carabinieri e coordinate dalla Procura di Salerno, si sono sviluppate attraverso l’analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza della zona e i riscontri derivanti dai riconoscimenti fotografici, hanno portato ad individuare sia l’esecutore materiale dell’azione di fuoco sia il soggetto che alla guida dell’autovettura impiegata nell’agguato ne aveva garantito il supporto logistico, che hanno 18 e 29 anni.

I due indagati sono stati rintracciati presso i rispettivi domicili e, al termine delle formalità di rito, trasferiti presso la Casa Circondariale di Salerno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.