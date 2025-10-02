PUBBLICITÀ
Agguato in provincia di Napoli, 38enne sparato all'addome: è grave

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Agguato in provincia di Napoli, 38enne sparato all'addome: è grave
Agguato in provincia di Napoli, 38enne sparato all'addome: è grave
Ieri in tarda serata, i carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata sono intervenuti all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per un uomo ferito. Si tratta di un 38enne di origini rumene, colpito con un proiettile all’addome. L’uomo è stato trasferito al policlinico di Napoli, in prognosi riservata e in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire la dinamica e il luogo del presunto ferimento.

