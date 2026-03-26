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Agguato nello scontro tra i clan di camorra, chi è il latitante catturato

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Agguato nello scontro tra i clan di camorra, chi è il latitante catturato
Foto di repertorio
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Ieri i militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Napoli, coadiuvati dal personale del Gruppo intervento speciale delle Aliquote di pronto intervento del locale radiomobile nonché militari del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna, hanno catturato Pasquale Vanacore, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale partenopeo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nel 2021.

Da cinque anni Vanacore risultava latitante infatti sfuggiva alle accuse di tentato omicidio nonché di detenzione e porto illegali di arma da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso. Dunque i carabinieri hanno fatto irruzione nella sua abitazione e lo hanno preso: il 34enne del clan Cipolletta non ha opposto resistenza ed è stato condotto in carcere. L’agguato si è consumato nell’ambito della faida di camorra a Pomigliano d’Arco tra il gruppo di Vanacore e il clan Mascitelli. 

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