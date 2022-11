Alessandro Haber sulla sedia a rotelle: “Tutta colpa di un’operazione sbagliata”

L’attore bolognese Alessandro Haber da otto mesi è costretto su una sedia a rotelle.

La carriera da attore di Alessandro Haber

Il noto attore Alessandro Haber, in carriera ha vinto un David di Donatello, un Globo d’oro e cinque Nastri d’argento, conosciuto grazie allo schermo per la partecipazione a famosissimi film: nel 1967, interpretando Rospo nel film di Marco Bellocchio La Cina è vicina. Fu protagonista però solo 20 anni dopo quando Pupi Avati lo volle nella pellicola Regalo di Natale. Dal comico al drammatico Alessandro Haber ha abbracciato in toto la professione. Fu anche in Fantozzi e in Amici miei, Atto II.

Negli anni novanta lo vediamo in Parenti serpenti del 1992 di Mario Monicelli. Poi ci fu la parentesi di quattro film di Leonardo Pieraccioni: I laureati del 1995, Il ciclone del 1996, un cameo in Fuochi d’artificio del 1997 e Il paradiso all’improvviso del 2003.

Nel 2010 Alessandro Haber ha partecipato al film documentario Pupi Avati, ieri oggi domani, dedicato al regista Pupi Avati. Nel 2018 è il Cardinale Mazzarino nel film Moschettieri del re – La penultima missione, diretto da Giovanni Veronesi. Nel 2019, dopo 15 anni, è ancora con Pupi Avati nel suo film Il signor Diavolo.

L’operazione che ha portato l’attore su una sedia a rotelle

Oggi purtroppo Alessandro Haber nel pieno della sua vita ( ormai 75 anni), si ritrova bloccato su una sedia a rotelle. L’attore ha raccontato la sua disavventura durante un’intervista. L’attore ha spigato che la sua situazione attuale è stata causata da un’operazione chirurgica andata male.

Queste le sue parole: “Sto facendo terapie per una operazione che non è andata bene. Poi ne ho fatta un’altra. Sto provando a riprendermi. Fatto sta che guardo il mondo a mezz’altezza”. Nonostante la difficoltà del momento Alessandro Haber continua a fare il suo lavoro: “Lavoro, provo in teatro, vado ai concerti”, ma sottolinea che non è facile: “Però non sono autonomo”