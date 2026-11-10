Alessio Tucci in aula: “L’ho abbracciata, poi ha ricevuto un messaggio e l’ho colpita”

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Udienza chiave al processo per l’omicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa ad Afragola dall’ex fidanzato Alessio Tucci. Questa mattina, davanti alla seconda sezione della Corte di Assise di Napoli, il diciannovenne è stato chiamato a ricostruire le fasi del pomeriggio in cui la ragazza venne assassinata, rispondendo alle domande del pubblico ministero di Napoli Nord, Alberto Della Valle.

Protetto da un paravento e con l’aula blindata dalla presenza delle forze dell’ordine, Tucci ha ripercorso gli ultimi momenti trascorsi con Martina. In aula erano presenti anche i genitori della vittima, costantemente sorvegliati per scongiurare eventuali tensioni. Il giovane non ha mai incrociato il loro sguardo durante la deposizione. Nel corso dell’interrogatorio, l’imputato ha raccontato come sarebbe avvenuto l’incontro con la quattordicenne e cosa sarebbe successo all’interno dell’ex casa del custode dello stadio di Afragola. «Le dissi “andiamo a vedere le nostre scritte nel casolare abbandonato”? Una volta dentro, mentre eravamo fermi nel corridoio, l’ho abbracciata e lei ha ricambiato».

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Tucci ha inoltre ricordato che la relazione con Martina era stata caratterizzata da numerose separazioni e riconciliazioni: «Con Martina c’eravamo lasciati almeno una ventina di volta. Quel pomeriggio le avevo mandato un messaggio e sapevo che l’avrei incontrata alla yogurteria». Da lì sarebbe iniziata una passeggiata durata quasi un’ora, prima di raggiungere il casolare abbandonato.

Il diciannovenne ha poi raccontato un episodio che avrebbe preceduto l’aggressione. Dopo l’abbraccio, Martina avrebbe ricevuto un messaggio su WhatsApp da parte del ragazzo che frequentava in quel periodo. «Dopo averla abbracciata, lei ha ricevuto un messaggio WhatsApp dal ragazzo con cui si sentiva in quel periodo. Lì ho iniziato a innervosirmi». A quel punto il pubblico ministero gli ha rivolto una domanda diretta: «È in quel momento che l’hai colpita». Tucci ha risposto facendo cenno di sì con la testa, senza aggiungere inizialmente altre parole.

Durante la deposizione sono stati affrontati anche i momenti successivi all’omicidio e il tentativo di far sparire alcune prove. L’imputato ha ammesso di aver preso il cellulare della vittima, spento e nascosto all’interno di un’intercapedine della finestra del bagno. «Era a terra e l’ho preso. Poi l’ho spento e l’ho nascosto nell’intercapedine della finestra del bagno. Poi ho resettato anche il mio, ma era una cosa che facevo sempre». La testimonianza rappresenta un passaggio importante nel processo chiamato a ricostruire l’omicidio della giovane Martina e ad accertare nel dettaglio le responsabilità e la dinamica di quanto accaduto quel drammatico pomeriggio ad Afragola.

“C’era un mostro in me”

«Mentre la colpivo Martina era immobile… se ricordo l’ultimo colpo inferto? Ho il buio. Ricordo di averla aggredita in due punti, nel corridoio, poi l’ho presa in braccio e l’ho portata nella stanza (dove verrà poi trovata, ndr) e l’ho colpita un’ultima volta… avevo un mostro in me». Tucci, incalzato dal legale, ha ribadito di non sapere il perché di quell’ultimo colpo di pietra, inferto quando Martina era esanime, a terra. «Perché ho ucciso Martina? Penso per rabbia accumulata in quella giornata, non è una giustificazione, vorrei capire anch’io, è passato un anno e mezzo e ancora non ho capito», ha detto ancora rispondendo all’avvocato Malaspina.

«L’ho abbracciata, gridato il suo nome, non rispondeva… dopo ho occultato il corpo», ha detto ancora Tucci rispondendo alle domande del suo difensore Mario Mangazzo. «Ci siamo fidanzati nel maggio 2023, io avevo 16 anni e lei 12», ha ricordato l’imputato sempre rispondendo alle domande del suo avvocato, che gli ha anche chiesto del loro rapporto e del rapporto che c’era tra le due famiglie.