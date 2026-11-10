Tangenti per gli appalti a Volla, soldi consegnati a bordo della Porsche...

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Pacchetti di banconote avvolti in fogli di giornale, incontri riservati a bordo di una Porsche Macan e periodici “giri” di consegne di contanti a funzionari pubblici, amministratori e, secondo gli inquirenti, anche a esponenti del clan Veneruso. Questo è il sistema di tangenti ricostruito dalla Dda di Napoli nell’inchiesta sugli appalti del Comune di Volla, coordinata dal pm Henry John Woodcock e condotta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Napoli.

Al centro delle indagini gli imprenditori Mario e Marco Langella e la loro collaboratrice Concetta Iardino, tutti destinatari della custodia cautelare in carcere. Secondo la ricostruzione accolta dal gip Emilio Minio, i tre avrebbero gestito un sistema organizzato di pagamenti illeciti per assicurarsi la disponibilità di amministratori e funzionari pubblici e ottenere trattamenti di favore nell’affidamento e nella gestione dei servizi comunali.

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Uno degli episodi riguarda l’estensione della raccolta dei rifiuti all’area industriale Pip di Volla, nell’ambito dell’appalto di igiene urbana da circa 29,2 milioni di euro aggiudicato nel 2021 alla Langella Mario srl. Attraverso accordi corruttivi con funzionari comunali, gli imprenditori avrebbero ottenuto una valutazione favorevole della proposta economica da oltre 113mila euro per l’ampliamento del servizio. Le consegne di denaro sarebbero avvenute durante incontri riservati, spesso a bordo della Porsche Macan utilizzata da Marco Langella.