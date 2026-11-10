Passeggero disabile costretto a viaggiare nel garage del traghetto, scoppia la bufera

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Un passeggero in sedia a rotelle ha trascorso l’intera traversata da Pozzuoli a Ischia nel garage di un traghetto, a pochi metri dalle automobili. È accaduto lunedì scorso, durante la corsa delle 10.40 della nave Macaiva della compagnia Gestour, un’imbarcazione varata nel 1979 e sprovvista di ascensore per consentire alle persone con mobilità ridotta di raggiungere i ponti superiori.

La vicenda è stata documentata da una fotografia e segnalata al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato pubblicamente l’accaduto, definendolo “intollerabile” e criticando la mancanza di adeguate attrezzature per le persone con disabilità su numerose navi impiegate nei collegamenti del golfo di Napoli.

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La spiegazione della compagnia Gestour

Rita Illiano, titolare della compagnia Gestour, ha spiegato che il passeggero era stato preventivamente informato dell’assenza di strutture adeguate alle persone con mobilità ridotta. Nonostante questo, avrebbe scelto di imbarcarsi per rispettare alcuni impegni personali, accettando le condizioni di viaggio.

Una spiegazione contestata da Raffaele Brischetto, già garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Ischia. Secondo Brischetto, la consapevolezza del passeggero non giustifica l’impossibilità di accedere agli spazi riservati ai viaggiatori.

L’ex garante ha sottolineato la necessità di eliminare le barriere architettoniche dalle navi che effettuano i collegamenti nel golfo di Napoli, evidenziando come interventi di adeguamento siano possibili anche sulle imbarcazioni più datate. A suo giudizio, la mancata realizzazione di queste modifiche dimostra una scarsa attenzione delle compagnie marittime alle esigenze delle persone con disabilità.