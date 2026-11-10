Chi è Tommaso Casillo, da 30 anni in politica: già senatore, VicePresidente in Regione e ora a capo della Soresa

PUBBLICITÀ

La vicenda giudiziaria che ha travolto Tommaso Casillo ha scosso il centrosinistra campano. Parliamo di un politico di lungo corso che ha ricoperto diversi incarichi. Nato nel 1955, è un politico campano originario di Casoria, figlio di Crescenzo Casillo, sindaco della città assassinato dalla camorra nel 1984. La sua carriera politica inizia negli anni Settanta, quando, ancora giovanissimo, si avvicina al Partito Socialista Italiano (PSI) di Bettino Craxi.

Nel 1995 viene eletto consigliere regionale della Campania. Dopo lo scioglimento del PSI aderisce allo SDI e, nel 2001, viene eletto senatore nelle liste dell’Ulivo. Nel 2006 entra nel secondo governo guidato da Romano Prodi, ricoprendo l’incarico di sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture.

PUBBLICITÀ

Nel 2008 si candida a sindaco di Casoria, senza essere eletto. Successivamente si avvicina al progetto politico di Vincenzo De Luca e, nel 2015, viene eletto consigliere regionale, diventando vicepresidente del Consiglio regionale della Campania. Nel 2020, nonostante le numerose preferenze ottenute, non viene rieletto.La figlia del presidente di So.Re.Sa. S.p.A., Rossella Casillo, è stata candidata alle ultime regionali del novembre 2025 nella lista di espressione deluchiana “A testa alta” in appoggio all’attuale presidente della Regione Campania, Roberto Fico, raccogliendo più di 16 mila preferenze che però non le sono valse un seggio in Consiglio. È risultata, infatti, la prima dei non eletti.

Nell’ottobre 2022 viene nominato presidente di So.Re.Sa. S.p.A., società regionale che gestisce gli acquisti e gli appalti per il sistema sanitario campano. La sua carriera viene segnata dalle vicende giudiziarie legate a un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nell’ambito della quale viene arrestato con l’accusa di corruzione e di aver ricevuto presunte tangenti per 120.000 euro. Le accuse dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie.Camorra, appalti, tangenti e favori al clan Veneruso: 13 arresti, indagati anche alcuni politici, in manette l’ex senatore e attuale presidente del CDA di Soresa Tommaso Casillo, accusato di corruzione. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, con la collaborazione del Nucleo Investigativo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, ha eseguito un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale partenopeo Emilio Minio, con cui sono state disposte misure cautelari personali nei confronti di 13 persone (9 in carcere e 4 agli arresti domiciliari), nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli (pm Henry John Woodcock e Francescapaola Colonna Romano).

L’inchiesta

I reati contestati, a vario titolo, sono associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione, turbativa delle gare d’appalto e delle procedure di affidamento, emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata estorsione aggravata. Nei confronti di ulteriori 18 indagati sono stati notificati gli inviti a comparire per l’interrogatorio preventivo, già fissato per la prossima settimana per gli indagati per i quali è stata esclusa l’aggravante mafiosa. Il giudice ha disposto anche il sequestro preventivo di una società con sede a Volla, ritenuta strumentale alla commissione dei reati oggetto dell’indagine. Contestualmente alle misure cautelari è stato eseguito un decreto di perquisizione nei confronti di 22 indagati e di un terzo non indagato, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza.

Gli arrestati

A parte Casillo, in carcere sono finiti Vincenzo Pagano, Mario Veneruso, Giovanni Annunziata, Salvatore Alfuso, Antonio De Luca, tutti ritenuti ai vertici del clan Veneruso, e ancora gli imprenditori Mario e Marco Langella, la loro collaboratrice Concetta Iardino. Ai domiciliari, invece, sono finiti Giuseppina Casoria, ex responsabile del settore Lavori pubblici del Comune di Volla, il funzionario Raffaele Mignogna, l’ex assessore Giuseppe Annone e l’imprenditore Vincenzo Esposito.

Tra gli interrogatori preventivi, fissato quello per Giuseppe Russo, direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, per l’ex deputata M5S Teresa Manzo, per il sindaco di Volla Giuliano Di Costanzo, il consigliere Ivan Aprea, Gianluca Pipolo, per alcuni dirigenti Soresa, dirigenti ed ex dirigenti comunali sempre di Volla, ma anche Somma Vesuviana, Casoria, dipendenti del Centro Unico di Servizi per le Società Cooperative (C.U.S.) e altri imprenditori. Tutti dovranno fornire chiarimenti su presunti episodi di corruzione per i quali non è contestata l’aggravante mafiosa.

Il clan e gli imprenditori

Secondo la ricostruzione, sarebbe emerso un vero e proprio sistema di rapporti tra il clan Veneruso, imprenditori, amministratori locali, funzionari pubblici ed esponenti di organismi regionali, attraverso il quale sono stati condizionati l’affidamento e la gestione di appalti pubblici, principalmente nei settori dei servizi ambientali, della sanità e della riscossione dei tributi. Al centro delle indagini figurano Vincenzo Pagano, reggente del clan Veneruso nei territori di Volla, Casalnuovo e nell’area orientale di Napoli, e gli imprenditori Mario e Marco Langella, che guidano un gruppo imprenditoriale attivo nei servizi ambientali e sanitari, tutti destinatari della custodia cautelare in carcere.

Le indagini hanno documentato un rapporto tra il clan e gli imprenditori vollesi, ma secondo l’accusa è emerso anche un diffuso sistema corruttivo e consolidati rapporti con politici, funzionari pubblici e intermediari, per ottenere affidamenti in cambio di denaro, promesse di assunzioni e altre utilità. Fulcro delle indagini è il Comune di Volla, dove gli investigatori hanno ricostruito anche episodi di corruzione legati alla raccolta dei rifiuti, alla manutenzione del verde pubblico, alla sicurezza sul lavoro e alla riscossione dei tributi.

La “mazzetta” nel pacco natalizio

Tra gli indagati figura il sindaco vollese Giuliano Di Costanzo, destinatario dell’invito a comparire per l’interrogatorio preventivo, in relazione ai rapporti con i Langella. Altri episodi finiti nel mirino degli investigatori riguardano i Comuni di Casoria, Cercola e Somma Vesuviana, dove il ruolo di Casillo sarebbe emerso nell’aggiudicazione della gara quinquennale per la gestione dei rifiuti urbani, del valore di circa 29,6 milioni di euro in favore proprio dei Langella. Secondo l’accusa, Casillo sarebbe intervenuto nella fase di valutazione delle offerte per favorire l’impresa, ricevendo in cambio una tangente da 20mila euro. Il denaro, sempre secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe stato consegnato il 23 dicembre 2025, nascosto all’interno di un pacco natalizio. Per il gip, gli elementi raccolti integrano un grave quadro indiziario a carico di Casillo.

La gara per il noleggio di barelle

Il binomio Langella-Casillo sarebbe emerso che nella gara da circa 23,8 milioni di euro gestita da Soresa per il noleggio di barelle destinate alle strutture sanitarie campane. Secondo la ricostruzione accolta dal gip, Casillo avrebbe concordato con Marco Langella una tangente da 100mila euro per favorire la società M.L. Sanity, riconducibile al gruppo imprenditoriale, intervenendo anche sui punteggi tecnici delle offerte. Dopo la mancata aggiudicazione dei lotti inizialmente individuati, l’impresa ottenne i lotti 2 e 5 della gara, relativi alle aree di Salerno e Avellino. La consegna della tangente sarebbe avvenuta il 30 aprile 2026. Quel giorno, secondo gli investigatori, Marco Langella si recò nell’abitazione di Casillo portando una busta che, sulla base degli accertamenti, avrebbe contenuto i 100mila euro pattuiti.

Il giudice ha disposto il carcere ravvisando il pericolo di reiterazione dei reati e di inquinamento probatorio, anche alla luce di alcuni comportamenti che l’indagato avrebbe tenuto dopo aver appreso dell’esistenza dell’inchiesta. Potranno difendersi per le accuse di singoli episodi di corruzione, invece, il manager Asl Russo e l’ex deputata Manzo.