Alla guida di un’auto rubata e senza patente non si ferma al posto di blocco, minorenne fermato a Scampia

Viaggiava su un’auto rubata senza nemmeno aver conseguito la patente vista la minore età. Alla vista degli agenti di polizia, ha tentato la fuga speronando anche l’auto di pattuglia prima di essere bloccato.

Protagonista del rocambolesco inseguimento avvenuto nel pomeriggio di ieri a Scampia, M. F. di Napoli. Il giovane guidava una Toyota Yaris di colore blu risultata poi rubata in via Antonio Labriola quando è stato intercettato da una volante del Commissariato di zona diretto dal primo dirigente Bruno Mandato. Non appena accortosi della presenza della polizia che avevano imposto l’Alt, M.F. ha ignorato l’avvertimento e ha accelerato tentato di fuggire. Arrivato all’altezza di via Arcangelo Ghisleri, il minorenne ha prima urtato contro un marciapiede e poi, vedendosi braccato, colpito la volante della Polizia. Uno degli agenti all’inseguimento del minorenne è riuscito a raggiungerlo e bloccarlo aprendo lo sportello lato guida della Toyota Yaris.

M.F., denunciato in stato di libertà dalla Procura dei Minori di Napoli, dovrà rispondere di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.