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Allarme epatite, controlli in ristoranti e negozi a Napoli: sequestrati 427 kg di alimenti irregolari

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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controlli epatite napoli pesce
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Proseguono a ritmo serrato i controlli della Polizia Locale su tutto il territorio cittadino per verificare il rispetto dell’ordinanza sindacale contro il rischio di diffusione del virus dell’epatite, con particolare attenzione alla vendita e al consumo di frutti di mare crudi.
Il dato più rilevante riguarda proprio questo aspetto: nessuna delle attività controllate è risultata in violazione del divieto assoluto di somministrazione e consumo di prodotti ittici crudi. Un segnale importante sul fronte della prevenzione sanitaria.
Nel corso delle verifiche sono stati ispezionati:
•37 ristoranti
•22 pescherie
•4 esercizi di vicinato
•3 venditori ambulanti, di cui 2 risultati abusivi
Parallelamente, però, sono emerse diverse irregolarità su altri fronti. Gli agenti hanno infatti contestato 66 violazioni complessive, di cui 8 di natura sanitaria.
Le criticità principali hanno riguardato la cattiva conservazione degli alimenti, con conseguente sequestro di circa 427 chilogrammi di prodotti tra pesce, acqua, verdura e uova di Pasqua.
Le operazioni di controllo continueranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica, soprattutto in vista delle festività pasquali e dell’aumento dei consumi.

 

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