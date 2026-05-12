Scippa una donna in via Chiaia, bloccato da due passanti e arrestato dalla Polizia

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Serata movimentata nel cuore di Napoli, dove un 21enne con precedenti di polizia è stato arrestato con l’accusa di rapina dopo essere stato fermato da due cittadini intervenuti in aiuto di una donna appena derubata.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore di Napoli insieme all’Arma dei Carabinieri nell’area di piazza Carolina.

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Secondo quanto ricostruito, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre transitavano in via Chiaia, hanno notato due uomini intenti a trattenere un giovane. Poco dopo, i due hanno raccontato ai poliziotti che il ragazzo, pochi istanti prima, aveva strattonato una donna riuscendo a sottrarle l’orologio.

L’intervento degli agenti è stato immediato. Il 21enne è stato bloccato e sottoposto a controllo: addosso aveva ancora la refurtiva appena rubata.

Per questo motivo il giovane, già noto alle forze dell’ordine anche per reati specifici, è stato arrestato per rapina. L’orologio recuperato è stato restituito alla legittima proprietaria.

