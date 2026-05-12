Porto e aeroporto di Napoli, nessun protocollo straordinario per il rischio hantavirus

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Al porto di Napoli non è stato al momento attivato alcun protocollo sanitario specifico legato al rischio hantavirus.

A riferirlo all’ANSA è il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Eliseo Cuccaro, che sottolinea come, allo stato attuale, “nessun ente sanitario nazionale o internazionale abbia emanato direttive operative rivolte agli scali marittimi italiani”.

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La questione nasce dall’attenzione crescente attorno ai casi di hantavirus registrati all’estero e al timore di possibili ripercussioni sui traffici commerciali e passeggeri. Tuttavia, secondo i vertici portuali napoletani, la situazione viene monitorata costantemente senza che vi siano elementi tali da giustificare misure straordinarie.

“Non risultano disposizioni ufficiali che impongano l’attivazione di protocolli dedicati”, ha spiegato Cuccaro, precisando che il porto continua ad applicare le normali procedure di sicurezza sanitaria già previste per merci, equipaggi e viaggiatori.

Lo scalo partenopeo, tra i più importanti del Mediterraneo per traffico commerciale e crocieristico, mantiene quindi invariati i propri standard operativi. Le attività di controllo sanitario restano affidate agli organismi competenti già presenti in porto, in coordinamento con l’Usmaf e con le autorità marittime.

Al momento non si registrano criticità né segnalazioni che abbiano inciso sulla regolarità dei collegamenti o sulle operazioni logistiche. L’attenzione resta comunque alta, soprattutto in vista dell’intensificarsi dei flussi turistici e commerciali con l’avvicinarsi della stagione estiva.

L’Autorità Portuale ribadisce infine che eventuali misure aggiuntive verranno adottate solo in presenza di indicazioni ufficiali provenienti dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità o da organismi internazionali competenti. Fino ad allora, il porto di Napoli continuerà a operare secondo i protocolli sanitari ordinari già in vigore.

Situazione analoga anche all’aeroporto di Napoli. “Al momento non abbiamo ricevuto disposizioni dalle autorità sanitarie”, riferiscono fonti dello scalo di Capodichino, confermando che le attività proseguono regolarmente senza variazioni operative.

Hantavirus, sta bene il marittimo di Torre del Greco

Il marittimo 24enne di Torre del Greco, attualmente sottoposto a quarantena fiduciaria su disposizione del sindaco Luigi Mennella e dell’Asl Napoli 3 Sud, è in buone condizioni di salute e non manifesta alcun sintomo collegabile all’Hantavirus.

A confermarlo è stata la stessa azienda sanitaria attraverso il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Carmine Carbone, intervenuto nel corso della trasmissione “Campania 24” in onda su Canale 9. Carbone ha spiegato che il giovane viene seguito con controlli quotidiani e sottoposto a un costante monitoraggio sanitario per verificare l’evoluzione del suo stato di salute.