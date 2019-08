Allarme in Campania, cani avvelenati con le ‘polpette’

Quattro cani sono stati trovati morti avvelenati in strada a San Rufo, in provincia di Salerno. I cani sarebbero morti dopo aver ingerito bocconi avvelenati lasciate in diverse strade del piccolo centro del Vallo di Diano. Altri due cani sono stati soccorsi in tempo e curati dal veterinario della Asl. Sul fatto indagano i Carabinieri forestali. Dalle prime ore del mattino volontari stanno perlustrando diverse zone di San Rufo alla ricerca di altre esche avvelenate che sarebbero state lasciate in tutti i vicoli del paese. Il fenomeno dell’avvelenamento di cani nell’intero Vallo di Diano sta diventando molto preoccupante. Negli ultimi giorni si sono registrati altri decessi di cani avvelenati anche a Sala Consilina.