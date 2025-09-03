“Pensato lucidamente”, le motivazioni sull’ergastolo all’ex di Anna Borsa

PUBBLICITÀ

Alfredo Erra è stato condannato all’ergastolo per la morte di Anna Borsa. In 89 pagine, a distanza di 7 mesi dalla sentenza, la Corte d’Assise di Salerno ha motivato la decisione per ricostruendo le fasi del femminicidio pensato e programmato in modo lucido.

La morte di Anna Borsa

Il primo marzo di tre anni fa, con una pistola, il 42enne ha ucciso l’ex compagna 30enne all’interno di un negozio di parrucchiere dove la donna lavorava a Pontecagnano Faiano. La sentenza di primo grado è stata emessa dalla Corte d’Assise del Tribunale di Salerno. I giudici hanno accolto la richiesta del pm.

PUBBLICITÀ

“Sono state riconosciute tutte le aggravanti” ha detto la legale della famiglia Borsa, Stefania De Martino, che ha aggiunto: “si tratta di una sentenza giusta per Anna e per tutto quello che è successo”. Non riconoscere la premeditazione sarebbe stata “un’impresa troppo difficile”, sostiene la legale, che confida di aver pianto quando è stata data lettura della sentenza, le cui motivazioni “si avranno in 90 giorni”.

“L’ergastolo serve”

“L’ergastolo serve perché dà un giusto significato a quanto accaduto”, conclude. In un post social dell’associazione ‘Anna Borsa’, fondata dal fratello Vincenzo per

tenere vivo il ricordo della sorella, si legge che “giustizia è fatta. Non ce la riporterà indietro, ma nella giustizia abbiamo sempre creduto“. Un “sentito e doveroso” ringraziamento viene espresso dall’associazione “ai legali e a tutti coloro che si sono adoperati per raggiungere questo risultato”.