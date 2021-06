Appuntamento questa sera in prima serata su Canale 5 per la finalissima dell’Isola dei Famosi 2021. In studio troveremo ancora una volta Ilary Blasi con i suoi opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Oltre a loro gli ex naufraghi che hanno già fatto ritorno in Italia con una new entry: Fariba Tehrani. Tante le sorprese per i 6 naufraghi arrivati in finale Andrea Cerioli, Awed, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Matteo Diamante, Valentina Persia, tra fidanzati e parenti pronti a sostenerli. Non solo nello studio di Milano ma anche in Honduras.

Isola dei Famosi, anticipazioni ultima puntata

La 22esima puntata sarà punteggiata da inaspettate sorprese dedicate ai finalisti: fidanzati e parenti sono pronti a sostenere i loro cari sia dallo studio di Cologno Monzese ma anche direttamente dall’Honduras. Per la prima volta, infatti, alcuni dei concorrenti ritroveranno sull’Isola le persone per loro più care, che non vedono ormai da mesi. Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, fidanzate rispettivamente di Ignazio e di Andrea, saranno protagoniste di una sfida per poter riabbracciare e rivedere subito il loro amato, così come Daniele Paciello, volato oltreoceano per sostenere il fratello Awed.

I 6 concorrenti in gara si sfideranno poi a delle sfide al termine delle quali ci saranno vari televoti flash. Al termine delle votazioni, solo uno si aggiudicherà la vittoria finale. Per la prima volta nella storia del programma, il vincitore sarà decretato direttamente dall’Honduras e non in studio, come successo negli altri anni.

Le quote del vincitore dell’Isola dei Famosi

L’isola dei famosi ha decretato i suoi finalisti. Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia e Beatrice Marchetti si sono, infatti, aggiunti ad Andrea Cerioli e Ignazio Moser per contendersi lunedì la vittoria dell’edizione. Sulla lavagna BetFlag, è Matteo Diamante il favorito per la vittoria, a quota 3,25. Un gradino più in basso Awed (3,50), Ignazio Moser (3,50) e Beatrice Marchetti (3,50). Quote più alte invece per il trionfo di Andrea Cerioli (8,00) e Valentina Persia (12,00). (AGIMEG)