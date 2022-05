Arrestato il cugino di uno dei killer di Falcone, colpo al clan di Cosa Nostra

Arrestato il cugino di uno dei killer di Falcone, raffica di arresti contro il clan. La polizia di Stato e i carabinieri di Palermo hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 31 indagati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, detenzione e produzione di stupefacenti, detenzione di armi, favoreggiamento personale e estorsione con l’aggravante del metodo mafioso. Per 29 persone è scattato il carcere e 2 sono finiti agli arresti domiciliari: le indagini sono state coordinate dalla Dda. L’inchiesta ha permesso di ricostruire l’organigramma delle famiglie mafiose dei mandamenti di Ciaculli e Brancaccio, che comprende clan come Corso dei Mille e Roccella.

IDENTIFICATI CAPI, GREGARI E SOLDATI

Le misure cautelari sono state eseguite a Palermo, Reggio Calabria, Alessandria e Genova. In particolare le indagini, che hanno fatto luce sui nuovi vertici del clan di Brancaccio, hanno accertato che, dopo un blitz condotto nel 2019, le famiglie mafiose hanno cercato di riorganizzarsi. Sono cosi stati identificati capi, gregari e “soldati,” affiliati a Cosa Nostra che avrebbero messo a segno decine di estorsioni, commesse a numerosissimi commercianti e imprenditori e avrebbero gestito le piazze di spaccio sparse sul territorio di Brancaccio.

Parte dei soldi messi insieme da queste attività sarebbero stati utilizzati per mantenere le famiglie dei carcerati. Nell’ordinanza vengono ricostruite e documentate 50 estorsioni ai danni di titolari di esercizi commerciali: dal piccolo ambulante abusivo fino all’operatore della grande distribuzione. Il pizzo veniva imposto a tutti gli operatori economici.

CUGINO DEL KILLER DI GIOVANNI FALCONE

Tra gli arrestati c’è anche Antonio Lo Nigro, 43enne narcotrafficante in rapporti con l’Ndrangheta. Come scrive il Fatto Quotidiano suo cugino Cosimo fu incaricato di procurare l’esplosivo per la strage Giovanni Falcone. Inoltre fece parte del commando che uccise don Pino Puglisi e organizzò le stragi del 1993, per queste accuse sta scontando l’ergastolo.

Nell’ordinanza di applicazione misure cautelari il gip sottolinea come la scelta di vita degli indagati sia “fondata, già in termini culturali e ideali, su un principio di contrapposizione ai fondamenti della libertà democratica e al rispetto delle regole. Il reiterato utilizzo delle parole “sbirro” o “carabiniere” quali vere e proprie offese che si ritrova in più conversazioni intercettate”, richiamandosi ad un’intercettazione di un boss risalente al maggio del 2019, in cui “bacchettava il familiare di un coindagato perché voleva far partecipare la figlia alle iniziative scolastiche organizzate per commemorare i giudici Falcone e Borsellino“.

NOMI DEGLI ARRESTATI

In carcere

Vittorio Emanuele Bruno, 43 anni;

Ludovico Castelli, 56 anni;

Paolino Cavallaro, 28 anni;

Girolamo “Jimmy” Celesia, 54 anni;

Settimo Centineo, 39 anni;

Antonino Chiappara, 56 anni;

Giuseppe Ciresi, 32 anni;

Maurizio Di Fede, 53 anni;

Gioacchino Di Maggio, 39 anni;

Pietro Paolo Garofalo, 53 anni;

Sergio Giacalone, 52 anni;

Francesco Greco, 65 anni;

Antonino Lauricella, 52 anni;

Ignazio Lo Monaco, 46 anni;

Antonio Lo Nigro, 43 anni;

Salvatore Lotà, 62 anni;

Tommaso Militello, 59 anni;

Rosario Montalbano, 35 anni;

Antonino Mulè, 41 anni;

Tommaso Nicolicchia, 37 anni;

Francesco Oliveri, 36 anni;

Onofrio Claudio Palma, 43 anni;

Giuseppe Parisi, 45 anni;

Pietro Parisi, 42 anni;

Vincenzo Petrocciani, 41 anni;

Emanuele Prestifilippo, 51 anni;

Cosimo Salerno, 44 anni;

Andrea Sedita, 47 anni;

Luciano Uzzo, 52 anni.

Ai domiciliari

Michele Mondino, 78 anni

Giuseppe Orilia, 71 anni.