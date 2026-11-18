PUBBLICITÀ

Terremoto politico a Volla, dove il sindaco Giuliano Di Costanzo (Partito Democratico) ha rassegnato le dimissioni. Il primo cittadino, eletto al ballottaggio nel giugno 2025 alla guida di una coalizione di centrosinistra, è indagato per corruzione propria nell’ambito della maxi-inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli su presunti intrecci tra sanità, politica e appalti in Campania.

Un’indagine che ha coinvolto anche il presidente di Soresa Tommaso Casillo e il direttore dell’Asl Napoli 3 Sud Peppe Russo.

PUBBLICITÀ

Le accuse sui pagamenti alla società dei Langella

Al centro delle contestazioni ci sarebbero i rapporti con gli imprenditori Marco e Mario Langella. Secondo la ricostruzione della Procura, tra febbraio e settembre 2024 Di Costanzo avrebbe esercitato pressioni sul responsabile del settore finanziario del Comune di Volla affinché venissero liquidate con precedenza le fatture della Langella Mario srl, società che gestisce il servizio di igiene urbana.

L’azienda avrebbe così ottenuto pagamenti anticipati rispetto ad altri fornitori, nonostante le difficoltà finanziarie dell’ente, che si trova in dissesto.

In cambio, secondo l’ipotesi accusatoria, il sindaco avrebbe ricevuto somme di denaro e ottenuto l’assunzione di persone da lui segnalate.

Il «pacchetto di caramelle» e i sospetti sulle consegne di denaro

Nelle intercettazioni gli investigatori avrebbero individuato anche riferimenti a presunte consegne di denaro. Il 29 maggio 2024, due giorni dopo un mandato di pagamento, sarebbe stata utilizzata l’espressione «pacchetto di caramelle», ritenuta dagli inquirenti un possibile riferimento a una somma di denaro.

Un’ulteriore presunta consegna sarebbe avvenuta il 24 settembre, il giorno successivo a un altro pagamento in favore della società.

Le valutazioni del gip e le dimissioni

Il gip Emilio Minio ha ritenuto gravi gli indizi a carico di Di Costanzo e dei due imprenditori Langella, parlando di un presunto «illecito mercimonio della cosa pubblica». Il giudice ha tuttavia escluso l’aggravante mafiosa.

Per quanto riguarda la posizione del sindaco, il gip si è riservato di decidere sull’eventuale misura cautelare dopo l’interrogatorio preventivo.

Le dimissioni presentate da Di Costanzo diventeranno efficaci e irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale, soltanto dopo il 20esimo giorno Di Costanzo decadrà dalla carica di primo cittadino, a meno che i consiglieri non anticipino i tempi con dimissioni di massa.

La perdita della carica di sindaco potrebbe quindi incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari, facendo venir meno, almeno in parte, il presupposto legato alla possibilità di sfruttare il ruolo istituzionale per condizionare l’attività amministrativa, influenzare le persone coinvolte o reiterare condotte analoghe. Sarà ora il gip a valutare se, alla luce delle dimissioni, permangano concrete esigenze cautelari.