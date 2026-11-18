A Mugnano di Napoli i carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato Fabio Esposito, 22enne del posto già noto le forze dell’ordine. I militari, in servizio antidroga, hanno fermato il giovane mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente ad un cliente in cambio di una banconota da 20 euro.
Perquisito, è stato trovato in possesso di altre 30 dosi tra cocaina e crack. Nelle tasche anche un coltello lungo 15 centimetri e due telefoni cellulari verosimilmente utilizzati per l’attività di spaccio.
L’arrestato è in attesa di giudizio. Deve rispondere di spaccio di droga e di possesso illecito di armi.
Colpo al traffico della ‘droga d’elite’, preso il narcos della cocaina rosa