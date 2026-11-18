Arriva una svolta nelle indagini sull’omicidio di Walter Avallone, il vigilante 55enne di Eboli trovato morto a metà ottobre nella sua auto nel parcheggio della Baia di Trentova, ad Agropoli.
Svolta nell’omicidio del metronotte Avallone ad Agropoli, indagati giornalista e insegnante
Secondo quanto anticipato dal quotidiano La Città, la Procura di Vallo della Lucania avrebbe iscritto nel registro degli indagati, per omicidio volontario, un giornalista della Piana del Sele e un’insegnante di Agropoli, legati da una relazione sentimentale, entrambi attualmente a piede libero.
L’autopsia ha rivelato che Avallone è stato ucciso da un colpo di pistola calibro 7.65 alla gola, esploso a distanza ravvicinata all’interno dell’abitacolo.
I Carabinieri hanno ristretto il cerchio incrociando le immagini delle telecamere di videosorveglianza con i rilievi scientifici eseguiti sulla vettura della vittima. Gli accertamenti investigativi, che nei giorni scorsi avevano già portato a un’ispezione dei RIS in uno studio professionale di Battipaglia per chiarire la sparizione di due borsoni dall’auto, proseguiranno ora con gli esami tecnici irripetibili sulle tracce biologiche e dattiloscopiche repertate a bordo per ricostruire il possibile movente e le responsabilità.
Morto in auto ad Agropoli, il dramma del metronotte Walter Avallone