Area verde antistante al Cardarelli: assistiti i senza dimora e puliti i giardinetti

Di Antonio Mangione
Un’operazione congiunta è stata condotta questa mattina nell’area antistante l’ospedale Cardarelli, utilizzata durante la notte come accampamento da alcune persone senza fissa dimora. L’intervento ha visto impegnati gli agenti dell’unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale, il personale dell’unità di strada dei Servizi Sociali e della V Municipalità. Alle persone accampate in tende e ricoveri di fortuna è stata offerta la possibilità di essere accolte in una struttura idonea.
Successivamente, il personale di Asia ha provveduto alla pulizia radicale dell’area, allo smaltimento dei rifiuti accumulati e alla bonifica.
L’intera operazione è stata coordinata dal Tavolo tecnico permanente per il decoro urbano, struttura fortemente voluta dal Sindaco con il coinvolgimento degli Assessorati, dei Servizi comunali e delle Municipalità e il contributo delle società partecipate per la parte operativa.
L’obiettivo dell’attività effettuata nello spazio verde antistante il Cardarelli, così come di altre operazioni simili programmate dalla task force, è duplice: avvicinare quanti dormono in strada, offrendo loro la possibilità di trascorrere la notte in una struttura adeguata, e al tempo stesso restituire alla fruizione pubblica spazi urbani degradati.
