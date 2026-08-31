De Luca show a Salerno, il video anti-cafoni è virale: “Guardate questo imbecille”

PUBBLICITÀ

Vincenzo De Luca torna a puntare il dito contro chi abbandona rifiuti e alimenta fenomeni di illegalità a Salerno. Nel corso della sua consueta diretta social settimanale, il sindaco ha mostrato le immagini di un uomo sorpreso mentre abbandonava un vecchio frigorifero in un vicolo del centro storico.

«C’è sempre qualche delinquente, qualche cafone, qualche imbecille che pensa di poter sversare rifiuti a Salerno», ha dichiarato De Luca, ricordando che per il ritiro degli ingombranti è possibile contattare Salerno Pulita e fissare un appuntamento. L’uomo, ripreso dalle telecamere mentre indossava un costume hawaiano, sarebbe stato individuato e denunciato.

PUBBLICITÀ

Il primo cittadino ha poi annunciato l’utilizzo di nuove telecamere mobili, le cosiddette “telecamere trappola”, che saranno posizionate in diverse zone della città per individuare chi abbandona illegalmente i rifiuti. «Li prenderemo tutti», ha assicurato.

De Luca ha quindi affrontato anche il tema del commercio abusivo sul Lungomare, parlando delle operazioni contro la vendita di merce contraffatta e delle bancarelle irregolari. Secondo quanto riferito dal sindaco, i controlli avrebbero portato a un arresto, un’espulsione e al trasferimento di una persona in un centro di raccolta.

Spazio, infine, alla lotta contro i fuochi d’artificio illegali. De Luca ha riferito del sequestro di esplosivi trovati all’interno di una cabina telefonica e ha promesso tolleranza zero nei confronti dei responsabili. «Abbiamo già elevato multe importanti, anche duemila euro», ha concluso, annunciando ulteriori controlli per contrastare un fenomeno che, secondo il sindaco, sarebbe ormai quasi del tutto debellato in città.