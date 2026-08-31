Maria uccisa nella sparatoria al rave, arrestato il 43enne armato

PUBBLICITÀ

Lunedì mattina un 43enne svizzero è stato arrestato dalla polizia cantonale nell’ambito delle indagini sulla sparatoria al rave di Aarau nel fine settimana in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana. Lo scrive il Corriere del Ticino. Secondo la polizia sarebbe l’unico autore del reato. Si chiamano Fabrizio Grande e Lorenzo Lombardo i due ragazzi italiani rimasti feriti nel corso della sparatoria nella quale è rimasta la ventiduenne Maria Spinelli, di origini abruzzesi.

Grande e Lombardo – secondo quanto si apprende – risiedono da tempo stabilmente in Svizzera e non abiterebbero da tempo in Italia. Sono stati dimessi dall’ospedale dove sono stati curati per le ferite lievi riportate e sarebbero quindi rientrati nelle località svizzere in cui risiedono.

PUBBLICITÀ

“Al momento le autorità elvetiche non ancora autorizzano l’esame autoptico e le indagini sono secretate. Non appena verrà eseguita l’autopsia, sarà possibile il riconoscimento e i genitori andranno in Svizzera“. Lo dice all’ANSA l’avvocato Bruno Gallo, legale della famiglia paterna di Maria Spinelli. “La famiglia – aggiunge – è in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell’ambasciata. Solo dopo i genitori potranno partire“.

L’Ufficio federale di polizia ha inviato ad Aarau due ufficiali di collegamento, incaricati di garantire lo scambio diretto di informazioni. Oltre al decesso della giovane italiana, secondo l’ultimo bilancio della polizia, una cittadina tedesca e quattro uomini sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, ma non sono in pericolo di vita, scrive Keystone-ATS. Anche i motivi della sparatoria sono poco chiari.