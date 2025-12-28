Arma pronta a sparare nascosta in villa tra i bambini, la scoperta ad Arzano

PUBBLICITÀ

Nel corso dei controlli finalizzati a garantire la sicurezza sul territorio nel periodo delle festività natalizie, gli agenti della polizia locale di Arzano, diretti dal comandante Biagio Chiariello che opera anche a Caserta come comandante della polizia provinciale su 104 Comuni, hanno effettuato diversi fermi e identificazione.

Nei pressi della villa comunale, già monitorata costantemente e che portava alla denuncia di diversi soggetti per danneggiamento, gli agenti hanno rinvenuto un’arma occultata in una cassettina di ferro evidentemente pronta per l’uso. Posta sotto sequestro, sono in corso gli accertamenti per risalire al titolare.

PUBBLICITÀ

Intanto il controllo del territorio prosegue con diversi soggetti sanzionati per violazione alle regole del codice della strada e amministrativi finalizzati a ripristinare la normalità, oltre al ritiro di penti di guida.