Arrestato con 5 Kg di droga a Giugliano, ottiene gli arresti domiciliari

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Svolta nel procedimento a carico di Antonio Sarnataro, indagato per spaccio di droga. Il GIP di Aversa, Fabrizio Forte, accogliendo la tesi dell’avvocato Alessandro Caserta, ha ritenuto non proporzionata la custodia cautelare in carcere e ha applicato la misura degli arresti domiciliari. Secondo il giudice, i quantitativi in questione non consentono di formulare una prognosi di concedibilità della sospensione condizionale, ma concorrono a rendere non proporzionata la massima restrizione.

Decisiva anche la disponibilità di un domicilio alternativo, adibito a sito di stoccaggio e confezionamento, che il GIP considera rassicurante in merito alla prognosi di autocontrollo dell’indagato.Il rischio di contatti con fornitori e acquirenti, paventato dal pubblico ministero, sarà contenuto con il divieto assoluto di comunicare, in qualsiasi forma, con persone diverse da quelle coabitanti. Disposta anche l’applicazione del braccialetto elettronico.

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L’arresto

Era stato trovato con oltre cinque chili di hashish e marijuana, oltre a sigarette elettroniche contenenti cannabis. Nel garage era custodita una Range Rover Sport sulla quale, secondo gli investigatori, erano in corso interventi per rimetterla in circolazione. L’operazione è stata condotta dai militari della sezione operativa della compagnia di Giugliano.