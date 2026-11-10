Cartelle per visite non disdette, la Regione Campania chiede verifiche alle Asl: sotto esame prescrizione e procedure di recupero

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Cartelle esattoriali per visite ed esami prenotati tramite CUP e mai disdetti, la Regione Campania vuole vederci chiaro. Attraverso la Direzione Generale Salute, è stato chiesto alle Aziende sanitarie locali di presentare una relazione dettagliata sulle richieste di pagamento inviate ai cittadini, anche attraverso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per prestazioni sanitarie prenotate e non effettuate.

Al centro della vicenda ci sono gli avvisi di pagamento notificati a chi, negli ultimi anni, non si è presentato a visite specialistiche o esami diagnostici senza aver provveduto alla disdetta. Una questione che ha generato preoccupazione tra i cittadini e sulla quale la Regione intende acquisire tutti gli elementi necessari prima di assumere eventuali provvedimenti.

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Prescrizione e legittimità delle richieste di pagamento

La Regione considera le somme richieste di natura sanzionatoria e, proprio per questo, ha chiesto alle Asl di verificare attentamente i termini di prescrizione e di riesaminare le singole posizioni sotto il profilo dell’esigibilità delle somme.

Non solo. Le Aziende sanitarie dovranno anche valutare il rapporto tra costi e benefici delle attività di recupero, soprattutto quando si tratta di iniziative massive e indifferenziate. Secondo la Regione, eventuali azioni intraprese senza verifiche adeguate potrebbero comportare ulteriori conseguenze economiche per l’amministrazione, anche in caso di soccombenza in giudizio.

Sotto esame anche le procedure di disdetta

Un altro aspetto centrale riguarda le modalità con cui i cittadini potevano comunicare la rinuncia all’appuntamento. Le Asl dovranno attestare se, prima dell’invio degli avvisi, siano stati effettuati controlli puntuali sulle singole posizioni.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle prestazioni annullate o rinviate direttamente dalle strutture sanitarie, comprese quelle sospese durante l’emergenza Covid. Le Aziende dovranno inoltre chiarire se fossero disponibili procedure di disdetta semplici, trasparenti e tracciabili e se queste fossero state adeguatamente comunicate agli utenti.

«Il rispetto delle prenotazioni è fondamentale per ridurre le liste d’attesa»

La Regione Campania ribadisce che il rispetto degli appuntamenti rappresenta uno strumento importante per contrastare le liste d’attesa. Ogni visita o esame non disdetto, infatti, impedisce a un altro paziente di usufruire di quella prestazione.

Allo stesso tempo, però, l’amministrazione sottolinea che le richieste di pagamento devono essere precedute da verifiche puntuali e possono essere avanzate soltanto quando il cittadino sia stato concretamente messo nelle condizioni di rinunciare o disdire l’appuntamento.

Il recupero delle somme dovute, dunque, non viene escluso, ma dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e sulla base di posizioni preventivamente verificate.

Al termine dell’acquisizione delle relazioni delle Aziende sanitarie, la Direzione Generale Salute si riserva di valutare l’adozione di specifiche disposizioni. Una verifica che potrebbe avere conseguenze sulle cartelle già inviate ai cittadini in Campania.