PUBBLICITÀ
HomeCronacaArrestato per l'assalto al portavalori, confermata scarcerazione per 39enne del rione Traiano
CronacaCronaca locale

Arrestato per l’assalto al portavalori, confermata scarcerazione per 39enne del rione Traiano

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Rapinano il portavalori
Rapinano il portavalori
PUBBLICITÀ

Pepe Francesco, napoletano del Rione Traiano dell’86, era stato arrestato per una rapina consumata ed una tentata rapina a Sala Consilina. Il Tribunale del Riesame di Potenza aveva annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lagonegro, disponendo l’immediata scarcerazione del giovane per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonostante due complici avessero reso dichiarazioni confessorie, accusando il giovane napoletano. Gli avvocati Luigi Poziello e Giovanna Cecere avevano eccepito l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei due presunti complici, facendo valere un vizio di forma durante l’escussione dei testimoni.

Il Pubblico Ministero aveva proposto impugnazione avverso la scarcerazione e la seconda sezione della Suprema Corte di cassazione, accogliendo la linea difensiva dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha respinto il ricorso e confermato la scarcerazione dell’uomo.

PUBBLICITÀ

Il fatto

Secondo l’ipotesi accusatoria l’uomo, il 29 apriled ello scorso anno, impugnando delle armi lunghe ha fatto irruzione insieme ad altri 3 complici all’interno della sede principale dell’Ufficio Postale di Sala Consilina di via Mezzacapo, in pieno centro abitato.I malintenzionati, dopo aver disarmato una guardia giurata intenta a consegnare il denaro del pagamento delle pensioni nella sede, hanno rubato due bolgette contenenti circa 90mila euro in contanti, poi disperse durante la fuga.
Le indagini, avviate nell’immediatezza dai Carabinieri intervenuti sul posto, hanno permesso ai militari di ricostruire gli eventi e raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’arrestato e degli altri tre concorrenti, mentre continuano le attività d’indagine volte all’identificazione dei basisti, presumibilmente locali, i quali hanno fornito sostegno logistico e informazioni preziose per l’esecuzione del grave reato, che ha gettato nel panico l’intera comunità.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati