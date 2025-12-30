Arrestato per l’assalto al portavalori, confermata scarcerazione per 39enne del rione Traiano

PUBBLICITÀ

Pepe Francesco, napoletano del Rione Traiano dell’86, era stato arrestato per una rapina consumata ed una tentata rapina a Sala Consilina. Il Tribunale del Riesame di Potenza aveva annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lagonegro, disponendo l’immediata scarcerazione del giovane per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonostante due complici avessero reso dichiarazioni confessorie, accusando il giovane napoletano. Gli avvocati Luigi Poziello e Giovanna Cecere avevano eccepito l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei due presunti complici, facendo valere un vizio di forma durante l’escussione dei testimoni.

Il Pubblico Ministero aveva proposto impugnazione avverso la scarcerazione e la seconda sezione della Suprema Corte di cassazione, accogliendo la linea difensiva dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha respinto il ricorso e confermato la scarcerazione dell’uomo.

Il fatto

Secondo l’ipotesi accusatoria l’uomo, il 29 apriled ello scorso anno, impugnando delle armi lunghe ha fatto irruzione insieme ad altri 3 complici all’interno della sede principale dell’Ufficio Postale di Sala Consilina di via Mezzacapo, in pieno centro abitato.I malintenzionati, dopo aver disarmato una guardia giurata intenta a consegnare il denaro del pagamento delle pensioni nella sede, hanno rubato due bolgette contenenti circa 90mila euro in contanti, poi disperse durante la fuga.

Le indagini, avviate nell’immediatezza dai Carabinieri intervenuti sul posto, hanno permesso ai militari di ricostruire gli eventi e raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’arrestato e degli altri tre concorrenti, mentre continuano le attività d’indagine volte all’identificazione dei basisti, presumibilmente locali, i quali hanno fornito sostegno logistico e informazioni preziose per l’esecuzione del grave reato, che ha gettato nel panico l’intera comunità.