Arriva in pronto soccorso dopo l’aggressione ad Afragola, 39enne in prognosi riservata

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Nella notte, gli agenti del Commissariato di Acerra sono intervenuti presso l’ospedale Villa dei Fiori per un soggetto straniero, classe ’87, giunto in codice rosso a seguito di un’aggressione subita ad Afragola.

La vittima, successivamente, è stata trasportata presso l’ospedale del Mare, ricoverata in prognosi riservata. Indagini in corso volte alla ricostruzione dell’evento.

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Dall’arresto in flagranza di reato all’aula di Tribunale, fino al matrimonio celebrato poche ore dopo. Una vicenda dai contorni decisamente insoliti quella che ha coinvolto Carmine Barretta, classe 2003, originario di Villaricca, arrestato a Quarto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto sposarsi.

Il giovane era finito in manette nel corso di un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Pozzuoli, che lo avevano trovato in possesso di circa 70 grammi di sostanza stupefacente, già suddivisa e pronta per lo spaccio.

Per Barretta, difeso dall’avvocato Luigi Poziello, del Foro di Napoli Nord, si era quindi aperta una giornata completamente diversa da quella programmata. Dopo l’arresto era stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo presso il Tribunale di Napoli.

La decisione del giudice e il matrimonio

Nel corso dell’udienza, il giudice ha accolto le argomentazioni difensive dell’avvocato Poziello, disponendo la liberazione dell’imputato senza l’applicazione di ulteriori obblighi o misure cautelari.

Una decisione che ha consentito al giovane di lasciare il Tribunale e raggiungere immediatamente la futura moglie. Nonostante l’arresto e le ore trascorse tra caserma e aula giudiziaria, Barretta è riuscito così a celebrare il matrimonio, rispettando l’appuntamento con la sua amata.

La condanna a un anno con pena sospesa

All’esito del procedimento è arrivata la condanna a un anno di reclusione, con il riconoscimento dell’ipotesi prevista dal quinto comma dell’articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti, relativa ai fatti di lieve entità. Il giudice ha inoltre concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Non si tratta, peraltro, del primo episodio che aveva coinvolto il giovane: già nel luglio scorso era stato trovato dai Carabinieri di Giugliano in Campania in possesso di oltre 200 grammi di sostanza stupefacente. In quella circostanza era stato denunciato a piede libero.