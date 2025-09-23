PUBBLICITÀ
Arzano. Alla guida col cell in mano mentre accompagnano i figli a scuola, 4 patenti ritirate

Antonio Mangione
Nuovi controlli della polizia locale presso gli istituti scolastici, e non solo, del territorio di Arzano. A finire nel mirino degli agenti ancora una volta gli automobilisti indisciplinati, anche all’esterno delle scuole, dove qualche patente é stata ritirata per guida al cellulare.
Si é registrato un netto miglioramento di usio delle cinture di sicurezza e altro ma gli agenti diretti dal comandante Biagio Chiariello hanno esteso le verifiche anche in altre strade con posti di controllo che hanno consentito di fermare diversi automobilisti alla guida con il cellulare e senza cintura di sicurezza.
Quattro le patenti ritirate, oltre a sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza e soste selvagge.
Un automobilista é stato inseguito perché passato con il semaforo rosso e anche a questi la patente ritirata.
Purtroppo si registra sempre più una cattiva abitudine dei genitori, cioè quella di arrivare all’uscio dell’ingresso della scuola con la macchina non volendo mai fare due passi a piedi.
Contestate le violazioni delle norme del codice della strada con sanzione fino a 5000 euro cira e patenti trasmese in Prefettura.
Il cattivo esempio per I figli é proprio quello dei genitori, fanno sapere dal comando, dove i figli emuleranno i genitori nelle cattive abitudini.

Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

