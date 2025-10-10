Arzano. Cavallo trascinato con una corda a terra dall’auto, salvato dalla polizia locale

PUBBLICITÀ

Non poteva capitare peggior sorte a Rocky, il nome del cavallo che trainato con un altro equino per strada con un’auto e legato da una corda, caduto a terra, é stato trascinato sull’asfalto riportando trauma e ferite.

Dopo la caduta, il conducente é sceso dall’auto ed ha legato l’animale ferito e sofferente ad un palo per poi dileguarsi con il complice in auto con il complice portando via l’altro cavallo.

Prontamente allertati gli agenti della polizia locale di Arzano , diretti dal colonnello Biagio Chiariello, si sono recati sul posto trovando il povero Rocky legato ad un palo della pubblica illuminazione visibilmente ferito e sofferente.

I caschi bianchi hanno allertato i soccorsi con il personale sanitario giunto sul posto e si sono messi sulle tracce del veicolo e dei responsabili individuandoli e identificandoli.

Uno di essi é un ex consigliere comunale di Arzano con diversi precedenti penali che con il suo complice non hanno saputo giustificare il gesto ripreso anche da filmati.

Gli agenti con i sanitari si sono recati preso il luogo di detenzione dei equini rintracciato, insieme al personale dell’asl, anche l’altro cavallo che stava bene.

Intanto i due uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per il reati di maltrattamento e abbandono animali ed il cavallo posto sotto sequestro.

Intanto apprezzamenti agli agenti sono pervenuti dagli animalisti e chi si pone in difesa degli animali ma intanto ci vorrebbe un inasprimento delle pene nei confronti dei responsabili per tali gesti.

