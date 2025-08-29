PUBBLICITÀ
HomeCronacaArzano, presi due pirati del sacchetto: sversamenti illeciti in via Melito
CronacaCronaca locale

Arzano, presi due pirati del sacchetto: sversamenti illeciti in via Melito

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
raffica di multe della municipale
raffica di multe della municipale
PUBBLICITÀ

La Polizia Municipale di Arzano, guidata dal colonnello Biagio Chiariello, ha individuato e denunciato due uomini, di 55 e 51 anni, residenti ad Arzano, responsabili di uno sversamento abusivo di rifiuti ingombranti in via Melito, popolare arteria del centro storico cittadino. I due soggetti sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria. Al momento non hanno esibito documentazione attestante il regolare pagamento della TARI; i loro nominativi sono stati trasmessi agli uffici comunali competenti per le verifiche di censimento e di regolarità tributaria.

“L’attività di controllo del territorio è quotidiana, capillare e costante”, ”, spiega il comandante della polizia municipale  Chiariello. “Anche grazie all’uso delle tecnologie di sorveglianza, interveniamo rapidamente per reprimere comportamenti incivili e dannosi per l’ambiente. Il nostro obiettivo è chiaro: difendere il territorio da ogni forma di degrado e promuovere una cultura della legalità. La collaborazione dei cittadini resta fondamentale: ogni segnalazione può fare la differenza.”

PUBBLICITÀ

“Ad Arzano chi inquina paga: tolleranza zero contro gli sversamenti e contro ogni forma di illegalità ambientale”, sottolinea l’assessora all’Ambiente Chiara Guida. “Continueremo a incrociare i controlli sul territorio con le verifiche TARI, perché il rispetto delle regole è un dovere verso l’intera comunità e verso il nostro ambiente”.

L’Amministrazione invita i cittadini a segnalare episodi di abbandono di rifiuti e comportamenti illeciti, collaborando con le istituzioni per tutelare il decoro urbano e la salute pubblica.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati